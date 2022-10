Doch dann kam alles anders. Jasmin Wagner überraschte ihren Liebsten damit an seinem Geburtstag; da sei sie im sechsten Monat gewesen. «Ich habe den Zettel in ein Mini-Geschenk verpackt», erzählt sie. Es muss überwältigend gewesen sein, denn: «Auch wenn man weiss, dass es entweder das eine oder das andere wird und sich damit gedanklich auseinandersetzt, ist es noch einmal so viel emotionaler, wenn man es dann schwarz auf weiss liest.»