Das klingt sehr gut. Dann gibt es aber auch noch die Übergangsphase bis das Kind wirklich nicht mehr schläft. Diese kann sehr herausfordernd sein. Haben Sie Tipps, wie man diese Phase am besten meistert? Ich rede von der Zeit, wo die Kleinen eigentlich keinen Schlaf mehr brauchen, dann aber um 17 Uhr im Auto oder im Buggy einschlafen und dann abends ewig wach sind.

Die Übergangszeit vom Tageschlaf zu keinem Tagesschlaf ist für die meisten Eltern zumindest ab und zu eine Geduldsprobe. Der kindliche Organismus stellt sich nicht von einem Tag auf den anderen um, sondern braucht in der Regel ein paar Wochen. In dieser Zeit gibt es immer wieder Tage, an denen das Kind am späten Nachmittag doch noch einschläft. Die Eltern dürfen es in diesem Fall einfach wecken, oder aber sie stellen sich darauf ein, dass es an diesem Tag später zu Bett geht.