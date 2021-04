Doch Flynn hat andere herausragende Qualitäten. Wenn ihn ein Thema interessiert, stürzt er sich mit all seiner Energie in die Materie. Die englische Sprache lernte er innerhalb von zwei Wochen. Und auf dem Tennisplatz setzt er den Massstab – europaweit. Seit dreieinhalb Jahren ist er in seiner Alters-klasse ungeschlagen. Im Juli 2020 wurde er zum fünften Mal nacheinander Schweizer Meister bei den U12-Junioren. In vier Spielen gab er nur zwei Games ab. Auch im U14-Ranking nimmt er die Spitzenposition ein. In der U16-Kategorie belegt er Platz 2. Weil seine Mutter will, dass er auch das Verlieren lernt, meldete sie ihn bei einem Turnier für Erwachsene an – ein kläglicher Versuch: Flynn fegte alle Gegner vom Platz.