Wie und wann sollen wir Kinder aufklären?

Im Alter von rund zwei Jahren erkennen Kinder, dass Mädchen und Jungs nackt anders aussehen. Wie reagieren wir am besten auf die Frage nach dem Warum?

Es ist völlig normal, dass Kinder in etwa genau diesem Alter Unterschiede erkennen und sich ganz neugierig auf Entdeckungstour machen. Hier können wir sie einfach begleiten und sie bestärken, ihnen mitteilen, dass ihre Beobachtungen völlig richtig und spannend sind. Wir können sagen, dass Mamas und Papas und Jungs und Mädchen tatsächlich anders aussehen. Wir können Kinder fragen, was sie genau sehen und wie das ist, was es mit ihnen macht. Auch in diesem Alter sind die Beobachtungen noch nicht sexualisiert. Kinder entdecken alles vom Blumen auf der Wiese bis eben die eigenen und andere Körper. Am besten fahren wir, wenn wir auch beim Thema Körper und Geschlechter so offen sind wie bei den Blümchen auf den Wiesen.