Sieben Dinge, die wir von Alleinerziehenden lernen können

2. Die 5 auch mal gerade sein lassen

Schon klar, eine perfekt aufgeräumte und saubere Wohnung sieht schön aus. Ein nicht vorhandener Wäscheberg ist befreiend und selbst gebackene Kindergeburtstagskuchen sind was Tolles. Was aber noch viel cooler ist, sind Eltern, die über all diesen Dingen stehen. Die es schaffen, statt aufzuräumen mal schnell die Füsse hochzulegen. Die kein Problem damit haben, eine Backmischung in den Ofen zu schieben und den Wäscheberg auch einfach mal Wäscheberg sein lassen können. Also: Lieber mal die 5 gerade sein lassen, statt einen mentalen Nervenzusammenbruch heraufzubeschwören. Selflove geht vor!