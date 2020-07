Simone Niggli-Luder zieht mit der Familie nach Schweden

Vor der Reise gabs viel zu planen. Job-Möglichkeiten für das Ehepaar Niggli-Luder? Schnell gefunden. Sie wird in einem 40-Prozent-Pensum als OL-Coach in einem Sportgymnasium tätig sein. Ehemann Matthias, 47, der internationale OL-Anlässe organisiert, arbeitet so oder so im Homeoffice. Eine Bleibe für die Meersäuli Bobby, Mikkel, Jari und Charlie? Schon schwieriger. Sie gehen nun «ein Jahr in die Ferien zu einer anderen Familie», erzählt Tochter Anja. Die Haussuche in Schweden? Das schwierigste Unterfangen. Auch wenn ihnen viele Freunde aus Hallsberg und Umgebung behilflich sind. Erst vor einem Monat ist alles geregelt, der Vertrag fürs möblierte und unweit von einem Waldrand gelegene Heim in Hallsberg unterschrieben. In den preisgekrönten Ökobau der Familie Niggli-Luder in Münsingen BE zieht eine befreundete Studentin ein.