Sind Kitas Fluch oder Segen?

Nebst all den positiven Dingen, die unser Kind ist der Kita gelernt hat, ist da aber auch noch ein anderer Aspekt, den ich betonen will: Unserer Super-Kita verdanke ich, dass ich schnell wieder in meinen Job einsteigen und weiter Karriere machen konnte. Ich bin nämlich überzeugt, dass Kinder und Karriere absolut Hand in Hand gehen – wenn man genug priviligiert ist, sich eine Kita finanziell leisten zu können. Wir waren es. Darüber bin ich sehr dankbar und will keinen einzigen Kita-Tag missen. Genau so wenig wie all die Kita-Viren, die unser Sohn nach Hause geschleppt hat. Heute ist er 5 und sein Immunsystem total trainierter Superheld. Danke Kita, i still miss you.