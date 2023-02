Sprachassistenten stören die kindliche Sprachentwicklung

Wir wollen hier jetzt aber nicht den Teufel an die Wand malen und wir wollen schon gar nicht Siri, Alexa und Co. aus euren Wohnungen vertreiben. Es ist wohl so wie mit allem im Leben: Solange wir die Sprachassistenten hie und da gebrauchen und sonst selber genug mit unseren Kleinkindern reden, besteht absolut kein Anlass zur Sorge.