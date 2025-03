2. Keine Action und keine schwere Kost am Abend

Unser Ziel ist es, dass das Kind am Abend schon etwas früher müder ist. Um genau das zu erreichen, empfiehlt es sich, den Nachwuchs tagsüber schön auszupowern und am Abend dann schon früh ein möglichst ruhiges Programm zu fahren. Dazu gehört ein leicht verdauliches Abendessen, vielleicht ein Bad, eine schöne Massage und ganz sicher kein all zu aufwühlendes und actionreiches Gute-Nacht-Geschichtli.