So crazy sind die Zimmer von Chrissy Teigens und John Legends Kids

Dass die Stars keine Kosten scheuen, wenn es um ihren Nachwuchs geht, ist uns bekannt. Dabei beschränken sie sich nicht bloss auf teure Kleider und Spielwaren. Die Kleinen sollen auch in einer standesgemässen Umgebung aufwachsen. So verwandelte Mariah Carey das Kinderzimmer von Monroe und Moroccan etwa kurzerhand in einen Candyshop und Kylie Jenners Tochter Stormi schläft in einem so grossen Raum, der eher einem Indoor-Spielplatz als einem Schlafzimmer gleicht. Weitere besonders schöne oder verrückte Kinderzimmer findet ihr in unserer Galerie weiter unten.