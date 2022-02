Die meisten der Schülerinnen und Schüler waren schon mal in Quarantäne, haben ein Familienmitglied, das Corona hatte, oder sind selbst daran erkrankt. «Zum Glück bin ich genesen», sagt Amy (10), «jetzt darf ich wieder an die Basketball-Matches gehen.» Josia fand die Zeit in der Quarantäne gar nicht mal so schlimm. «Ich habe TV geschaut, Ufzgi gemacht und durfte raus in den Garten.» Dass manche Eltern jetzt viel häufiger von zu Hause aus arbeiten, scheint keines der Kinder zu stören. Und unter sich würden sie eigentlich auch gar nicht so oft über das Thema reden.