Rothaarige Menschen gehen weniger häufig zum Zahnarzt: Natürlich nur im Durchschnitt. Aber es gibt dafür einen einleuchtenden Grund. Rothaarige Menschen sprechen, wie Zellbiologin Sigrid März erklärt, offenbar nicht so gut auf die schmerzstillende Wirkung von Lidocain an. Dieses Mittel wird häufig zur örtlichen Betäubung in der Zahnmedizin eingesetzt. Sie zitiert eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2009, in der Forschende feststellten, dass rothaarige Probandinnen und Probanden aus Angst vor schmerzhaften Untersuchungen Zahnarztbesuche häufiger mieden. «Patientinnen und Patienten, die in der Vergangenheit wirkungslose Lokalanästhesien erfahren haben, können verstärkt Angst vor Zahnbehandlungen entwickeln und meiden dann Zahnarztbesuche», so die Forschenden zur Begründung.