Lina ist vier Monate alt. Zwar nicht auf diesen Zeitpunkt geplant, ist sie doch ein Wunschkind. «Wir haben immer von drei Kindern geträumt», sagt Carlo Janka. «Nun ging es schneller als erwartet.» Noch in der Stillzeit mit Lio wurde Jennifer erneut schwanger, und am 15. Februar 2024 brachte sie ihr drittes Baby in den eigenen vier Wänden in Obersaxen GR zur Welt. Eine Wassergeburt im Whirlpool des Fitnessraums.