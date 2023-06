So feiert Prinz William den Vatertag

Prinz William (40) feiert Vatertag. In Grossbritannien wird dieser am heutigen Sonntag (18. Juni) begangen. Der Prinz von Wales denkt dabei auch an die Royal-Fans. Der Palast veröffentlichte ein neues Bild: Auf diesem ist der britische Thronfolger mit seinen drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu sehen.