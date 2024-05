So feierte Michelle Hunziker die Firmung von Tochter Sole

Harmonische Patchwork-Familie

Nicht bekannt ist, ob auch Soles Vater Tomaso Trussardi (41) an der Feier dabei war. Gepostet hat er auf den Sozialen Medien keine Bilder, was jedoch überhaupt nichts heissen will. Wie Michelle Hunziker einst sagte, pflegen sie und ihr Ex-Mann eine «superschöne Freundschaft». Ihnen sei es das Wichtigste, für die gemeinsamen Töchter die Harmonie in der Familie aufrecht zu erhalten. Michelle und Tomaso waren von 2014 bis 2022 verheiratet.