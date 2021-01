Und was macht der Laser genau auf der Brustwarze?

Der Softlasertherapie wird ein stimulierender Einfluss auf das Gewebe und die Zellen zugeschrieben. Er kommt bei Wunden zum Einsatz, die schlecht verheilen oder Schmerzen verursachen. In unserem Hebammenalltag handelt es sich dabei meistens um vom Stillen wunde, rissige und stark schmerzende Brustwarzen. Weniger häufig kommt der Laser im Dammbereich oder bei einer Sectionaht zum Einsatz. Allerdings gibt es auch in diesen Anwendungsbereichen verblüffend schnell gute Ergebnisse.