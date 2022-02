Doch was heute für viele Menschen ein Segen ist, war 1978 höchst umstritten. Das bekamen auch Louise Joy Brown und ihre Familie zu spüren. So mussten sich die Eltern vom damaligen Erzbischof von Canterbury etwa anhören, bei Louises Geburt sei «der Teufel am Werk» gewesen. Ärzte wurden von religiösen Kreisen beschuldigt, sie wollten «Gott spielen» und in der Boulevardpresse fiel der Begriff «Frankenbaby» – in Anlehnung an Frankenstein, der im Roman von Mary Shelley aus Teilen toter Menschen versuchte, einen neuen Körper zu erschaffen.