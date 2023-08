So geht es Martina Hingis als alleinerziehende Mutter

«Glück im Spiel, Pech in der Liebe» – Diesen Satz würde Martina Hingis (42) so nicht unterschreiben. Und das, obwohl sie als Tennis-Profi alles erreicht hat, das man erreichen kann, die Ehe mit Harry Leemann jedoch vor einem Jahr in die Brüche ging. Seither ist Hingis alleinerziehende Mutter der gemeinsamen Tochter Lia (4), doch sie und ihr Ex-Partner versuchen gemeinsam, ihr Bestes für Lia zu geben.