Was tun, wenn Teenager abblocken?

Selbst in Situationen, in denen ein jugendliches Kind sich von der Familie abwendet oder stark zurückzieht, können Eltern noch in die gesunde Bindung investieren. Am wichtigsten sei, dass die Eltern in der Verantwortung bleiben, den Kontakt wiederherzustellen, erklärt Inke Hummel. In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal macht die Familienberaterin Beispiele dafür, wie eine Kontaktaufnahme aussehen könnte.