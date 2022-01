So ein feuchter Kinderschmatzer auf die Wange weckt noch besser als Kaffee – oder? Michelle Hunziker, 44, mag es auf jeden Fall, so geweckt zu werden. Für sie bedeutet das Kuscheln vor dem Aufstehen mit ihren beiden jüngeren Töchtern Sole, 8, und Celeste, 6, einen perfekten Start in den Tag. Das verrät die TV-Moderatorin in ihrem neuesten Instagram-Post. «Ein guter Start in den Tag, der mit Verwöhnen beginnt...», schreibt sie zu einem Foto, das sie von der morgendlichen Schmuse-Einheit mit Sole und Celeste teilt.