Mit diesen Tricks helfen wir schnuddernden Kindern

Wenn das Kind hustet und verschleimt ist, empfiehlt es sich, den Kopf beim schlafen höher zu lagern. Statt einfach Ordner unter die Matratze zu legen, kann man Bücher unter die Bettfüsse beim Kopfteil stapeln. Vorteil: Die so erzeugte Schräge des Bettes führt dazu, dass das Kind nicht einfach runter rutscht, sondern gesamtheitlich in eine bequeme erhöhte Schlaflage gebettet werden kann. Für die Schläfchen tagsüber eignet sich der ganz aufrechte Schlaf in einer Trage oder einem Tragetuch am besten, sofern das Kind überhaupt noch in eine Tragehilfe passt.