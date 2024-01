Was für Eltern funktioniert, klappt auch bei Kindern. So können wir den flauschigen Handwärmer ganz einfach am Sicherheitsbügel (das ist der, an dem sich Kinder gerne festhalten) anbringen. Ihr werdet staunen, wie cool es das Kleine finden wird, seine Händchen da reinzulegen. Schliesslich ist es nicht so toll und aufregend wie die Dinge von Mama und Papa benutzen zu dürfen.