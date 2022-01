In einem neuen Interview gewährt Ryan Gosling, 41, einen seltenen Blick in sein Familienleben mit Eva Mendes, 47, und den Kindern Esmeralda, 7, und Amada, 5. «Die Zeit ist etwas, über das ich jetzt viel nachdenke. Meine Kinder wachsen so schnell auf, ich muss die Zeit nun ganz anders im Blick behalten als jemals zuvor», so Gosling gegenüber dem «GQ»-Magazin. Ob Corona etwas damit zu tun habe, da ist der Schauspieler sich nicht sicher: «Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Zeit, um es zu verarbeiten.»