So fühlte sich auch Barbara Becker, 54, als ihre Söhne ihr Haus in Miami verliessen, um in Berlin als Künstler zu leben (Noah, 27) und in New York Film und Fotografie zu studieren (Elias, 21). 25 Jahre lang habe sich ihr Kosmos nur um ihre Kinder gedreht, sagt die zweifache Mutter in einem Interview mit der deutschen Zeitschrift Bunte. Ihr Haus sei voller Leben gewesen und «auf einmal war da nur noch Stille.»