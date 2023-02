So ist es für Anna Ermakova, ein «Affären-Baby» zu sein

Damals bezeichnete Boris Becker seinen Seitensprung als grossen Fehler, der ihn schliesslich die Ehe mit Barbara gekostet hat. Doch trotz des schwierigen Starts sollen sich Anna und Boris mittlerweile angenähert haben. Ausgerechnet dank seines Aufenthalts in einem Londoner Gefängnis hat sich die Beziehung zwischen Vater und Tochter laut Medienberichten verbessert. In einem Interview mit dem TV-Sender Sat.1 sagte Becker über seine Zeit im Knast: «Ich habe noch nie so oft und regelmässig mit meiner Tochter gesprochen.»