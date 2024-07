So ist Prinzessin Anne als Sonntags-Grossmutter

So liebt es Prinzessin Anne, ihre Enkel reiten zu sehen und sie sonntags zum Mittagessen und Spazierengehen einzuladen. Dies erzählte ihr Sohn Peter Phillips in einer Dokumentation, die anlässlich des 70. Geburtstags der Princess Royal im Jahr 2020 ausgestrahlt wurde. «Sie tut all die Dinge mit ihnen, die sie auch mit uns gemacht hat, als wir Kinder waren», so Peter Phillips. Und Zara Tindall ergänzte damals mit einem Lachen: «Sonntags lassen wir die Kinder gern auch mal mit ihr allein. Wir sagen dann: ‹Wir holen sie später ab, ja? Tschüss!›»