Didier Cuche feiert seinen 50. Geburtstag

Aus Didier Cuche spricht die Erfahrung eines halben Jahrhunderts Leben. Am 16. August feiert er seinen 50. Geburtstag. 17 Jahre lang erlebt der Speed-Spezialist als Profi Erfolg wie Misserfolg. Gerade am Anfang seiner Karriere werfen ihn immer wieder Verletzungen zurück. 21 Rennen gewinnt er. Bei seinem Rücktritt 2012 zieren ein Titel, zwei Silber- und eine Bronzemedaille an Weltmeisterschaften, Olympia-Silber und sechs Siege in den Weltcup-Disziplinenwertungen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom sein Palmarès. Aber auch lange Durststrecken mit dem Ruf des ewigen Zweiten und harte Kämpfe zurück an die Spitze. Er möchte keine dieser Phasen missen: «Jede Zeit im Leben hat ihre Höhen und Tiefen. Anders gesagt: Man kann nicht immer nur Sechser würfeln.»