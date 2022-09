Wie unterstützt dich Lorenzo im Alltag?

Gerade gestern hat er für mich Znacht gekocht, weil ich gesagt habe, dass ich so müde bin. Ganz allgemein sind Lorenzo und ich per se ein sehr eingespieltes Team, das alles zusammen macht und füreinander da ist. Es ist also nicht so, dass er sich jetzt mehr anstrengt oder so. Lorenzo ist immer da und schaut, dass es Lio und mir so gut wie möglich geht. Natürlich hebt er Lio zurzeit viel mehr hoch als ich und trägt ihn viel mehr rum. Auch an Wochenenden schaut er, dass er mich körperlich gut entlasten kann. Aber eben, das macht Lorenzo eigentlich sowieso immer.