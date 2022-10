So lernt euer Kind alleine zu spielen

6. Nichts forden!

Natürlich wäre es schön, wenn jedes Kind von Anfang an super alleine spielen könnte. Kinder sind aber keine Maschinen. Die einen brauchen etwas mehr Zeit, andere weniger. Wichtig ist, dass sie zu nichts gezwungen oder in Muster gedrückt werden. Eltern sollen sich in Geduld üben und ihre Kinder auf ihrem Weg begleiten, ohne sie quasi in etwas zu schubsen, für das sie (noch) nicht bereit sind.