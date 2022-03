Königin Elizabeth verzichtet grundsätzlich in der Öffentlichkeit auf Körperkontakt. Aber wen interessiert das royale Protokoll, wenns darum geht, einem Wonneproppen den Tag zu versüssen! Während eines Polo-Turniers in Windsor nahm die Queen ihre Enkelin Zara Phillips (heute Zara Tindall), damals drei Jahre alt, zu sich auf den Schoss. Das dabei entstandene Foto zeigt, dass dies nicht nur der Kleinen gefällt, weil sie so besser sieht, was auf dem Spielfeld läuft, sondern dass auch die Queen die Nähe zu ihrer Enkelin sichtlich geniesst. Die beiden sind sich übrigens nahe geblieben. Zara gilt auch heute noch im Alter von 40 Jahren als Lieblingsenkelin ihres bekrönten Grosis.