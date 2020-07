Der Weg zum passenden und tourentauglichen Fahrrad kann harzig sein. Wir kennen den Ablauf: Seit Tagen oder Wochen hat das Kind geübt. Was wacklig und mit vielen Schlenkern anfängt, mündet schliesslich in die erste einigermassen lineare Fahrt. Was für ein Meilenstein! Beim stolzen Drahtesel handelt es sich dabei meist um ein eher kleines, dafür wendiges Exemplar, an dem das Herz des Kindes sehr hängt.