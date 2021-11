Auf den Fotos, die Sie auf Instagram von sich posten, ist oft auch ihre Traumfigur zu sehen. Was machen Sie dafür?

Das Konzept der «Traumfigur» ist aber auch ein wenig aus der Zeit gefallen, oder? Ich persönlich versuche regelmäßig Sport zu machen und mich immer wieder ausgewogen zu ernähren, damit ich mich wohl und gesund fühle. Ich finde es wichtig, nicht zu streng zu sich zu sein. Wenn ich mal keine Lust auf Sport habe oder es einfach nicht unterkriege, ist das auch völlig in Ordnung. Genauso würde ich mir keine Süssigkeiten verbieten. Deshalb, an alle Leserinnen und Leser: Was eure «Traumfigur» ist, bestimmen nicht die anderen.