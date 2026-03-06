So schnell kann Andrew für Prinz George zur Gefahr werden

Im Februar wurde Andrew Mountbatten-Windsor (66) vorübergehend verhaftet – es war ein weiterer Tiefpunkt in der Affäre rund um seine Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Und wohl das endgültige Ende der royalen Karriere von Ex-Prinz Andrew. Wirklich? Im Hintergrund spielt er weiterhin eine tragende Rolle. Denn: Andrew Mountbatten-Windsor bleibt an achter Stelle der britischen Thronfolge. Und gleich fünf Personen vor ihm sind noch minderjährig. Zumindest als Regent ist sein Weg an die Spitze des Königshauses also gar nicht einmal so weit.