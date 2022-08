So schützt ihr eure Kinder vor Wespen

Ätherische Öle aufstellen

Starke Gerüche mögen Wespen so gar nicht. Es kann also helfen, eine Duftlampe mit natürlichen ätherischen Ölen wie Pfefferminze oder Lavendel aufzustellen. Auch der Duft von Lavendel-Pflanzen, Zitronenmelisse oder Basilikum soll Wespen in die Flucht schlagen.