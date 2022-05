So sehen Kinder die Kunstwerke von Paul Klee

Und so recherchierten alle zusammen die Hintergründe dieses Bilds – und stiessen auf eine wahre Geschichte aus dem Leben Paul Klees: seine Freundschaft zu Karla Grosch, einer Tanzlehrerin am Bauhaus in Dresden und Freundin von Sohn Felix. «Der erste Schock entpuppte sich also als Glückstreffer», so Waldmeier.