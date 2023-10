So süss wären die Kinder von Jack und Rose aus «Titanic»

Wenn Britney Spears und Justin Timberlake sich nicht getrennt hätten

Bereits hat der Künstler ein paar Dutzend solcher hypothetischer Promi-Familienfotos erstellt. In der Serie steckt viel Arbeit. In einem Interview mit «Insider» erklärt er, dass er für die Erstellung eines Fotos mehrere Stunden bis hin zu Tagen brauche. Der Aufwand lohnt sich. Bereits hat sein vor acht Monaten eingerichteter Instagram-Accout fast 30'000 Followerinnen und Follower. Logo, wer will nicht wissen, wie die Kinder von Justin Timberlake (42) und Britney Spears (41) ausgesehen hätten, wären sie je geboren worden? Beinahe hätte die beiden Stars ein gemeinsames Kind gehabt, wie Britney in ihrer Autobiographie verrät. Doch Justin Timberlake habe sie zur Abtreibung gedrängt, behauptet die Musikerin.