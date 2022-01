Doch auch er hat sich in der Zwischenzeit wieder gefangen. In der TV-Sendung «Good Morning Britain» führte er durch das Familienanwesen in Kalifornien und sagte über seinen Vater: «Dieses Haus und dieses Musikstudio stecken so voller Geschichte. Das ist es, worum es ihm ging. Das ist es, was jeder von uns tun möchte: Dinge schaffen, an denen sich die Menschen erfreuen können und die ihr Leben hoffentlich ein Stück weit besser machen.»