Das Bild von der perfekte Familie bröckelt

Allerdings scheint hinter den Kulissen nicht permanent Friede, Freude, Eierkuchen zu herrschen. Eine Email aus dem Jahr 2005 macht gerade die Runde. In der Mail an Taylors damaligen Manager bringt Scott Swift seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass Taylor offenbar zu ihrer Mutter eine engere Bindung habe als zu ihm. Niemand sei besser geeignet, seine Tochter auf dem Weg zum Erfolg zu begleiten, als er, steht laut Economic Times India in der Mail. Und: «Wer darf nach New York, Neuengland und zu jedem coolen Auftritt fahren? Nicht Dad. Kann die Haare nicht richten. Dad redet zu viel. Wer bezahlt die Reisen nach New York? Papa.»