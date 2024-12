So tickt die Generation Z

Cyrill Rusch: «Junge Männer orientieren sich an Grossvätern»

«Der Geschlechtergraben überrascht mich nicht. Ich lebe in einer ländlichen Gegend, wo die Buben Landmaschinenmechaniker werden oder Lkw-Chauffeure. Natürlich hören die nicht gern, dass ihre Fahrzeuge schlecht sind fürs Klima. Auch erlebe ich es so, dass sich junge Männer noch stark an ihren Vätern und Grossvätern orientieren und dann deren konservative Haltung übernehmen. Die jungen Frauen beteiligen sich dagegen mehr an den gesellschaftlichen Diskussionen. Auch mich interessiert, wie unsere Grosseltern gelebt haben. Oft denke ich, wir müssten alle mal für ein paar Wochen in diese Zeit zurück, dann wüssten wir wieder, was richtige Probleme sind. Der Wohlstand in der Schweiz ist sehr hoch, uns geht es wohl einfach zu gut. Wenn Meinungen zu extrem werden, mag ich das grundsätzlich nicht. Politisch sehe ich mich darum in der Mitte.»