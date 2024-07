So tickt Fussballer Harry Kane als Vater

Kennengelernt haben sich Harry und Katie bereits in der Grundschule. Im Alter von 16 Jahren verliebten sie sich schliesslich ineinander, 2017 verlobten sie sich in den Ferien auf den Bahamas und 2019 gaben sie sich das Ja-Wort. Damals schrieb der Fussballer auf Instagram: «Endlich habe ich meine beste Freundin geheiratet. Ich liebe dich.» Harry Kane macht kein Geheimnis daraus, wie wichtig Katie für ihn ist. So sagte er einst: «Sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück.» Fühle er sich schlecht oder müsse er sich etwas von der Seele reden, sei sie seine erste Anlaufstelle.