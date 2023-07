So tickt Fussballstar Lionel Messi als Vater

Am 30. Juni 2017 heiratete Messi seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo (35). Dass sie einst seine Frau wird, war ihm bereits mit 13 Jahren klar. In diesem Alter schrieb er seiner Angebeteten einen Brief, in dem stand: «Antonella, eines Tages werden wir ein Paar sein.» Heute sind sie nicht nur verheiratet, sondern auch Eltern der drei Jungs Thiago (10), Mateo (7) und Ciro (5).