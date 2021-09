Besonders gross ist die Freude auch bei Jenna. Denn sie wird durch Coras Geburt zum ersten Mal Tante. Stolz postet sie ein Foto des neugeborenen Bush-Sprösslings in ihrem Instagram-Feed und schreibt dazu: «Liebste Cora Georgia, heute ist der Tag, an dem ich meine wunderschöne, kostbare, temperamentvolle Nichte kennenlernen darf (ein wenig früher, als erwartet). Und heute ist der Tag, an dem ich mich verliebt habe! Dein Cousin und deine Cousinen warten sehnsüchtig darauf, mit dir zu spielen.»