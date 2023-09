So tickt Kim Kardashian als Mutter

Erziehungsfail Bestechung

In der Vergangenheit erzählte Kim Kardashian bereits, in welchen Bereichen sie eher eine strenge Mutter ist. So sagte sie einst, als North noch ein Baby war: «Ich kann auch Spass haben und verspielt sein, aber wenn es um den Mittagsschlaf geht und darum, dass North in ihrem eigenen Bettchen schläft, dann bin ich streng.» An den Wochenenden würde sie jedoch auch mal Ausnahmen machen. Später meinte sie, North müsse im Haushalt mithelfen, indem sie ihr Bett selbständig mache und regelmässig den Hund Gassi führt. Dafür wird sie dann jedoch eben mit Ketten, Ohrringen und Handtaschen belohnt, für die andere Ewigkeiten sparen müssten.