Gärtnern und Geschichten erzählen

So tickt Prinz Charles als Grossvater

Die Beziehung von Prinz Charles zu seinen Söhnen war nicht immer einfach – zwischen Harry und ihm hat es besonders in den letzten Jahren heftig gekriselt. Es scheint fast, als wolle der Thronfolger nun bei seinen Enkeln nachholen, was bei seinen Söhnen nicht auf Anhieb klappte. Nämlich eine liebevolle, enge Verbindung aufbauen. Dazu scheut er sich nicht, sowohl seine lustige als auch seine sensible Seite zu zeigen.