So hilft Prinz William etwa gerne in der Küche mit, sagte aber einst in einem Interview: «Ich mag es zu kochen, gut darin bin ich aber nicht.» Auch an den Frisuren von Prinzessin Charlotte verzweifelt der Thronfolger ab und an. So sagte er zu einem anderen Vater im Scherz: «Versuche nie, einen Pferdeschwanz zu machen! Ein Albtraum.» Er selbst habe probiert, sich das Frisieren seines Mädchens mit Youtube-Tutorials beizubringen. Der Wille war also da.