So tickt Victoria Beckham als Mama, Schwiegermutter und Familienmensch

Die Liebe, die Victoria Beckham in ihrer Familie versprüht, ist auch in den Posts der drei erwachsenen Söhne Brooklyn (25), Romeo (21) und Cruz (19) spürbar: Alle gratulieren ihrer Mama mit herzigen Bildern aus alten Tagen und schreiben einstimmig dazu, wie sehr sie ihr Mami lieben und bewundern. Die jüngste Beckham, Harper Seven (12), will die vierfache Mutter vor der Öffentlichkeit schützen – sie hat noch keinen eigenen Social-Media-Kanal, taucht aber immer mal wieder mit den Eltern auf Fotos auf.