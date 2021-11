Ed Sheeran, 30, hat es erwischt: Vor wenigen Wochen steckte sich der Sänger mit dem Coronavirus an. Während seine Frau Cherry Seaborn verschont blieb, erkrankte auch Sheerans 14 Monate alte Tochter Lyra Antarctica an Covid-19. Die beiden mussten sich deshalb gemeinsam in Isolation begeben, während Sheerans Frau nebenan wohnte.