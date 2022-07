So übersteht euer Kind den Jetlag

Mit Kleinkindern ist es gar nicht so schwierig, sie an den neuen Tagesablauf zu gewöhnen. So soll man die normale Schlaf- und Essroutine bereits ab dem 2. Tag einfach durchziehen. Es soll sich so normal wie Daheim anfühlen. Bis der neue Ablauf etabliert ist, kann man zum Beispiel den Mittagsschlaf bestens rauszögern. Dank Pool und neuen Eindrücken geht das sehr leicht. Wenn sie dann endlich schlafen «dürfen», pfusen sie mit etwas Glück umso besser.