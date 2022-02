Als Prinz Andrew und Prinz Edward zur Welt kamen, war Queen Elizabeth bereits acht, beziehungsweise zwölf Jahre, Königin und hat sich in ihre Rolle eingelebt. Wie bunte.de schreibt, nahm sie sich dann für die beiden Jüngsten deutlich mehr Zeit. Sie habe die Kinder gebadet, sei mit ihnen Fahrrad gefahren und habe sie in den Schlaf gewiegt – fast so, als wolle sie nachholen, was sie bei den älteren Kinder verpasst hat.