Leni kennt «Germany's next Topmodel» seit Beginn an. «Sie wird jetzt 18 Jahre alt und die Show ist im 17. Jahr, sie war also von Anfang an mit dabei.» Laut Mama Klum hat Leni ein Verständnis dafür, was hinter den Kulissen passiert. «Sie sieht das Gesamtbild», sagt die 48-Jährige. «Oft sehen wir uns die Folgen zusammen im Bett an, bevor sie ausgestrahlt werden.»